Uomo e bambino scomparsi in mare: riprese le ricerche. Ma nessuna denuncia. È giallo

Sono riprese questa mattina, per terra e per mare, le ricerche a Polignano a Mare di un uomo e di un bambino che si teme possano essere finiti in mare. A distanza di oltre 24 ore non vi sono ancora denunce di persone scomparse. Resta un giallo sulla scomparsa. A dare l'allarme sarebbe stata una persona che li avrebbe visti sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare, senza indumenti e poco dopo sarebbero spariti.

A quanto si apprende sarebbero stati ritrovati sulla scogliera le scarpe e i giubbotti di un adulto e di un bambino. Le ricerche sono in corso da questa mattina via mare e via terra: sul posto i sommozzatori provenienti da Bari, una motovedetta della Guardia Costiera e i carabinieri di Polignao.