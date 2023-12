Università, il Policlinico blocca i tirocini alla facoltà di Medicina. La denuncia di Link

Il Policlinico di Bari blocca gli accessi ai tirocini di Medicina, ma Link non ci sta. «Negli ultimi giorni una notizia ha generato forte allarme tra gli studenti e le studentesse dei corsi della scuola di Medicina: all'improvviso è stato impedito l'accesso ai reparti a tutti coloro che non hanno completato il corso sulla sicurezza sul lavoro, obbligatorio in due sessioni di formazione, generica e specifica», lo affermano in una nota gli studenti universitari riuniti nella sigla Link Bari, a proposito della decisione assunta dal Policlinico del capoluogo pugliese e contestata dagli stessi studenti.

«L'accesso a questi corsi - proseguono - non è garantito a tutti in quanto esiste un limite di posti non sufficiente a fronte delle migliaia di studenti che dovrebbero seguirlo, e la calendarizzazione a oggi non è né chiara né a lungo termine.

Siamo di fronte a una gravissima lesione del diritto allo studio degli studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie - chiarisce Grazia de Giuseppe, coordinatrice di Link Medicina -. I tirocini sono obbligatori per potersi laureare e per poter sostenere gli esami, non permetterci di accedere significa bloccare i nostri percorsi e bloccare l'acquisizione di cfu necessaria all'ottenimento di borse di studio e no tax area».

«Non possiamo pagare sulla nostra pelle le problematiche burocratiche e di comunicazione della scuola e del Policlinico - conclude -. Oggi eravamo in centinaia a protestare all'interno del Policlinico per richiedere a gran voce un'immediata programmazione dei corsi sulla base delle esigenze di noi studenti».