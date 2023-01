L’incremento del verde in città è tra i principali obiettivi per il 2023 della giunta guidata dal sindaco Antonio Decaro. Dal parco Maugeri al parco della Rinascita nell’ex Fibronit sono diversi gli interventi previsti, distribuiti in tutti i quartieri. Ad illustrarli l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso.

I progetti

Si comincia con il parco Maugeri, nel sito dell’ex gasometro, che sarà inaugurato entro fine marzo: si estende per 16.500 metri quadrati complessivi, di cui 10mila saranno destinati ad aree completamente verdi.

Per il parco della Rinascita, sui suoli bonificati dell’ex Fibronit, è prevista una spesa di 14 milioni di euro (di cui 11 milioni finanziati con fondi Pnrr). Il Comune sta per predisporre la gara per l’appalto integrato che dovrà essere completata e aggiudicata entro la fine del 2023 pena la perdita dei finanziamenti. Il progetto prevede su 43mila e 385 metri quadri di zone fruibili la realizzazione di spazi per bambini, aree concerti, aree per i cani, spazi per lo sport, orti sociali. Sarà costruito anche un ponte per scavalcare i binari e collegare il parco con via Amendola. Ci saranno delle zone non fruibili, quelle che dovranno essere sottoposte a un periodo di attività di monitoraggio ambientale, per la verifica di una eventuale presenza in atmosfera di sostanze volatili di amianto. Dette aree di “forestazione urbana” saranno interessate principalmente da alberature autoctone del paesaggio pugliese. In queste zone la scelta delle specie vegetali di progetto è finalizzata essenzialmente alla creazione di veri “boschi urbani”, dove si potrà in futuro passeggiare.

I fondi del Pnrr



Grazie al Pnrr il Comune ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni e 930mila euro che sarà utilizzato per aumentare il verde e ampliare i marciapiedi su via Amendola (tra via Omodeo e via Capruzzi) , su via Postiglione e su via Caldarola. Altri 7 milioni di euro saranno utilizzati per sistemare l’area di sosta vicino al mercato di Santa Chiara a Japigia, che sarà attrezzata per le auto ma anche arricchita di verde sul modello del park and ride di Largo Due Giugno. Interventi di greening previsti in via Toscanini sempre a Japigia. «Realizzeremo anche un giardino in via Delle Murge tanto atteso dai residenti – continua Galasso – ed ancora due nuove aree verdi a Ceglie e a Catino, vicino alla chiesa di San Nicola».



Entro primavera inizierà poi il cantiere al “Leo dell’Acqua” a Carbonara. L’area oggetto di intervento, attualmente inutilizzata, si estende su una superficie di circa 9.500 metri quadri ed è delimitata da una cortina di muri costituiti dal retro di alcune abitazioni e manufatti. Il progetto prevede la trasformazione e la rigenerazione dell’intera area all’interno della quale verranno realizzati un campo da calcio a 7 in erba sintetica (al posto del vecchio campo a 11), un’area giochi dedicata ai bambini e una ricreativa riservata alle discipline sportive a corpo libero o al relax, un’area per eventi teatrali, cinematografici e culturali. L’intervento sarà completato da un’azione di greening urbano con percorsi pedonali, area per attività calistenica, installazione di arredi quali panchine e cestini portarifiuti e tavolo da ping pong, piantumazione di alberi ad alto fusto, arbusti e sistemazioni a prato.



E ancora il boulevard a Sant’Anna in via Fratelli Spizzico. Il progetto consiste nella riqualificazione di questo asse stradale, esteso circa 7.500 metri quadrati e ricoperto d’asfalto, sia attraverso interventi di deimpermeabilizzazione, sia con piantumazione di verde con circa 60 alberi ad alto fusto e decine di alberi da frutto. Ci saranno aree ludiche attrezzate per i più piccoli, uno spazio destinato allo sgambamento dei cani, di una piccola arena per l’organizzazione di eventi e di diversi camminamenti e spazi, prossimi alle abitazioni.

«Non dimentichiamoci di Costa sud – conclude Galasso – il parco lineare di 6 chilometri che sarà realizzato lungo la costa a sud di Bari ed ancora il bosco di Loseto le cui piantumazioni si concluderanno nel 2023 e il “parco per tutti” a Torre a Mare».

