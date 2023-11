Dopo tre anni ritorna Bacco nelle Gnostre, la manifestazione del buon cibo e cultura. Il programma

I numeri: 15 case vitivinicole, 7 caseifici, una ventina di aziende agroalimentari, 15 gruppi musicali e gli sbandieratori di Carovigno, 100 sommelier Ais, 250 tra hostess e steward, 15 chef, 40 camerieri, 100 addetti alla sicurezza e la stima di circa 100mila visitatori: sono questi i numeri che segnano il ritorno, dopo tre anni di stop dovuti al Covid e alla mancata organizzazione, di Bacco delle Gnostre a Noci che quest’anno segnerà la sua ventesima edizione.

La manifestazione

L’evento torna, domani (venerdì 17 novembre) e dopodomani (sabato 18), ad animare la cittadina barese con una celebrazione di due giorni che intreccia il gusto enogastronomico con la cultura del territorio. L'evento, organizzato dal “Parco letterario Formiche di Puglia” (che si avvale della partnership con l’Associazione Italiana Sommelier) metterà in luce rinomate etichette Doc e Igt. Il cuore del borgo antico e l’estramurale ospiteranno stand enogastronomici con varietà cibo e abbinamenti culinari. Lo street food locale sarà ospitato sotto eleganti gazebo.

L’offerta sarà completata da gustose portate come il “Piatto di Bacco 2023” e il “Panino di Bacco 2023”, ulteriormente perfezionati da una collaborazione con l'associazione Acuto e Masseria Bonelli. Il menù sarà impreziosito da creazioni dello chef Vittorio Quarato che incorporerà ingredienti tradizionali come funghi cardoncelli e crema di zucca.

Il programma

La festa si svolgerà in serata ma domenica anche a pranzo. Non sarà solo un'esibizione culinaria ma un palcoscenico culturale con il Chiostro delle Clarisse trasformato in galleria per le antiche ceramiche di Grottaglie e le vie del borgo animate da musicisti e artisti di strada. Le attività includeranno esposizioni artistiche, installazioni creative, presentazioni di libri di cucina e masterclass di vini e cibi locali. I vicoli del borgo antico di Noci sono pronti quindi a colorarsi di autunno e delle fragranze della terra generosa, accogliente, ricca di sapori, depositaria di saperi. Ma, soprattutto, saranno i nocesi ad aprire gli usci delle case del centro storico affinché nessuno si senta forestiero e l’accoglienza di prossimità sia foriera di inclusione su vasta scala onde debellare i foschi scenari internazionali.

Il sindaco

«La sagra “Bacco nelle gnostre” è diventata, nei suoi venti anni di storia, parte integrante del patrimonio culturale di Noci – sottolinea il primo cittadino nocese Francesco Intini -. Questo appuntamento annuale non è solo un'occasione di festa, ma rappresenta anche un'importante vetrina per promuovere la nostra città e la Regione Puglia. Ben più di un semplice evento enogastronomico, è una celebrazione autentica della ricca cultura del nostro territorio. È un'occasione unica per scoprire e apprezzare la ricchezza delle nostre storiche masserie, vere e proprie icone di tradizione e storia. Attraverso questo evento, esaltiamo non soltanto i nostri vini pregiati e la squisita cucina locale in tutte le sue forme, ma offriamo anche uno spaccato autentico delle tradizioni che rendono Noci un luogo memorabile e questa esperienza un appuntamento da non mancare. La sagra, con un vero miracolo di organizzazione ed efficienza, è stata messa su in poco più di un mese, ma si annuncia di qualità e di grande livello». Una mirata operazione di marketing, insomma, per rilanciare quello che per anni è stato il fiore all’occhiello della città con un indotto economico di diverse centinaia di migliaia di euro. Non è un caso che proprio il sindaco Intini abbia parlato in campagna elettorale di voler creare la Fondazione “Bacco delle Gnostre” proprio per istituzionalizzare un evento di rilievo del turismo esperienziale della Puglia.

