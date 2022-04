È morto Enrico De Pascale: il medico di Bari era direttore della Fnomceo. «Uomo straordinario»

Si è spento a Roma Enrico De Pascale (credit foto Fnomceo), dal 2018 Direttore generale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Ne dà notizia il Presidente, Filippo Anelli. Nato a Bari 59 anni fa, De Pascale è stato portato via in pochi mesi da un male che si è evoluto rapidamente.

«Enrico se n'è andato serenamente al termine di una breve e crudele malattia - ha annunciato Anelli -. Ci ha lasciato un amico, un fratello: il vuoto è incolmabile. Un uomo straordinario, un professionista di altissimo livello che ha diretto la Fnomceo in maniera encomiabile. Questo è il momento del dolore e della tristezza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per condividere i sentimenti di mestizia e il pianto per il distacco». Alle condoglianze del Presidente si uniscono l'Esecutivo, il Comitato Centrale, il Consiglio Nazionale, la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) nazionale, l'Assemblea dei Presidenti Cao, i Dirigenti e il Personale tutto. «Ognuno porta - ricorda una nota - nel cuore il ricordo di un suo gesto, di quella sua pacata fermezza, di quella risolutezza gentile e intelligente con cui ha guidato la Federazione in questi anni».

La camera ardente

Sarà allestita domani 6 aprile, dalle 9,30 alle 17, presso la sede della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, in via Ferdinando di Savoia 1 a Roma, la camera ardente del direttore generale Enrico De Pascale. De Pascale, che era anche Presidente del Co.Ge.APS, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), l'organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina, si è spento a Roma questa mattina. L'accesso al pubblico sarà consentito con green pass base. I funerali si terranno giovedì 7 aprile alle 11 a Bari, sua città natale, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di San Sabino in Piazza Odegitria.

Il cordoglio del ministro

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico De Pascale, direttore generale Fnomceo. Perdiamo un professionista attento e preparato al servizio del nostro sistema sanitario». Queste le parole di cordoglio del Ministro della Salute, Roberto Speranza.