Incendio a un autocarro sulla Statale: inghiottite dalle fiamme 6 auto

Una bisarca che viaggiava sulla statale 16 verso Brindisi in territorio di Monopoli, all’altezza dello svincolo di S. Antonio d’Ascula, è andata a fuoco poco fa per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monopoli che hanno anche chiesto rinforzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le fiamme hanno divorato le auto

Grazie al sangue freddo e alla tempestività di un camionista fasanese che è riuscito a staccare il rimorchio dalla motrice il mezzo non è andato completamente distrutto.

Le fiamme hanno distrutto 6 auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno interdetto la circolazione deviando sulla viabilità di servizio.