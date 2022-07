Molfetta, sindaco indagato per area mercatale. Minervini: «Sono sereno»

Questa mattina militari della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Trani, sono stati in Comune a Molfetta per la notifica di una informazione di garanzia e l’acquisizione di documentazione relativa alla nuova area mercatale, che è stata sottoposta a sequestro. Il sindaco Tommaso Minervini è indagato per Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e Falsità ideologica.

Minervini, preso atto della nuova iniziativa della Procura della Repubblica di Trani, rinnova la totale fiducia e rispetto nell'operato dei Pubblici ministeri e dei militari della Guardia di Finanza, invitando a non strumentalizzarne l'operato.

Il commento del sindaco

«Ho sempre agito nell'esclusivo interesse della città, sono fiducioso che le indagini proveranno quanto sostengo. Invito tutti a non strumentalizzarne l'operato della magistratura e della finanza». Lo dichiara il sindaco di Molfetta (Bari), Tommaso Minervini, destinatario oggi con altri dieci indagati di un avviso di garanzia per presunte irregolarità nell'appalto per la riqualificazione della nuova area mercatale della città, che è stata sottoposta a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Trani. Il sindaco risponde di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica. Oltre al sequestro dell'area, i finanzieri sono andati oggi negli uffici comunali per acquisire la documentazione relativa all'appalto. «Il sindaco, preso atto della nuova iniziativa della Procura della Repubblica di Trani - si legge in una nota - , rinnova la totale fiducia e rispetto nell'operato dei pubblici ministeri e dei militari della Guardia di Finanza».