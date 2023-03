Migranti, la Geo Barents salva 190 persone al largo del Mediterraneo: il porto di sbarco sarà Bari

È Bari il porto di sbarco assegnato alla Geo Barents che stanotte ha soccorso 190 persone nel Mediterraneo. «Ci è stato appena assegnato il porto di Bari - fa sapere la Ong - La Geo Barents è diretta verso nord e sono previsti due giorni e mezzo circa di navigazione per raggiungere il porto».

Il salvataggio

Sono 190 le persone tratte in salvo questa notte dalla Geo Barents di Msf, dopo una segnalazione di Alarm Phone. La nave di Medici senza Frontiere è arrivata sul posto dopo la Louise Michel che aveva stabilizzato la barca in difficoltà e distribuito giubbotti di salvataggio. Tra i migranti tratti in salvo ci sono anche una dozzina di minori.