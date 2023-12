L'1 gennaio a Bari la Marcialonga Nicolaiana: tutti i dettagli

Torna lunedì primo gennaio a Bari il tradizionale appuntamento con la Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva giunta alla sua 25° edizione e ideata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare. Un appuntamento sportivo ma anche culturale che sa di storia, tradizione e buon auspicio per il nuovo anno.

I dettagli

L'iniziativa è organizzata dalla Uisp Bari con il supporto di Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bari, l'associazione Bersaglieri, i Cavalieri del Mare, Big Eyes, Liberty Bari, Bari Road Runners e la Scuola Cani Salvataggio Nautico, associazione che si occuperà della sicurezza dei partecipanti. La passeggiata ludico-motoria di inizio anno, che gode del patrocinio dell'assessorato comunale allo Sport, si concluderà con l'immancabile bagno nelle acque di Pane e Pomodoro.

L'evento avrà inizio alle ore 10.30 con la partecipazione alla messa nella Basilica di San Nicola: dopo la benedizione del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, intorno alle ore 11.30, la marcia prenderà ufficialmente il via. «Da giorni controlliamo le previsioni meteorologiche in vista del bagno beneaugurante del primo dell'anno e pare che le temperature ci verranno incontro, le parole dell'assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. » Ad ogni modo e con qualsiasi condizione meteo, saremo pronti a tuffarci nelle acque di Pane e Pomodoro«. Come sempre è la Uisp a organizzare la macchina organizzativa.