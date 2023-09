Maltempo nel Barese, grandinate e allagamenti: saltano gli eventi, provincia in ginocchio

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi nel Barese e sono state duramente colpite le zone di Ruvo, Terlizzi, Bitonto e di gran parte della provincia barese. Sottopassi allagati e gente che cerca via di fuga contromano sulla statale a Modugno.

Tra i comuni più colpiti come detto Bitonto e Modugno oltre a Bari con disagi anche al traffico ferroviario verso l'aeroporto. La festa patronale è saltata a Modugno. Anche a Casamassima case al piano terra allagate e vigili del fuoco dappertutto.

L'appello del sindaco

Il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci ha fatto un appello social spiegando che "in queste ore, stiamo raccogliendo i primi dati sulla calamità e siamo in stretto contatto con la Regione Puglia, il presidente Michele Emiliano, l'assessore Donato Pentassuglia e il presidente della IV Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli".

"Con il sindaco metropolitano Antonio Decaro, i Sindaci dei comuni coinvolti e i Sindaci degli altri comuni - che hanno mostrato sensibilità al tema - sottoscriveremo una richiesta congiunta di dichiarazione di stato di calamità per accelerare i tempi di tutti gli interventi possibili. Nel frattempo, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente il parco Senatore Masciale finché la ditta incaricata non provvederà a mettere in sicurezza l'area".