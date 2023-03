Sparatoria a Ruvo di Puglia: centrato da tre colpi di pistola sotto casa: è grave in ospedale

Una sparatoria è avvenuta a Ruvo di Puglia oggi pomeriggio. È in gravi condizioni Vincenzo Di Terlizzi, l’uomo di 60 anni che nel pomeriggio di oggi è stato centrato da tre colpi di pistola automatica all’addome mentre era sotto casa in via Callas, strada della periferia di Ruvo di Puglia, nel Barese.