Stava celebrando la messa in Duomo quando è stato colto da un malore improvviso. Per l'arcivescovo vincenziano di Rreshen in Albania, padre Cristoforo Palmieri - 81enne originario di Bitonto in provincia di Bari - si è reso necessario il trasporto in ospedale. Al momento i sanitari mantengono ancora riservo sulle sue condizioni di salute.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.