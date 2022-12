La linea ferroviaria Bari-Bitritto diventerà presto realtà. E stavolta non sembrano essere i soliti proclami che da anni si fanno al riguardo, circa 40, ma una vera certezza. Salvo imprevisti, che in questo caso non possono non essere messi in conto considerato che si tratta di un cantiere che va avanti da quarant’anni, i lavori dovrebbero essere terminati entro l’estate del 2023.

A comunicarlo, nella mattina di ieri, il sindaco Antonio Decaro che, via social, in un video registrato mentre si trova su un carrello delle Ferrovie dello Stato, lungo i binari per un sopralluogo, sottolinea: «Siamo qui per vedere l’andamento dei lavori – sottolinea il primo cittadino - i lavori procedono speditamente e gli operai stanno lavorando sia sulla linea per alzare la massicciata, sia alla fermata». «I lavori dovrebbero terminare per l’estate del 2023 ed entro quell’anno sarà attivata questa linea che collega Bitritto con Bari – dichiara sperando di non essere smentito dai fatti il primo cittadino barese -. Questo sopralluogo l’ho fatto anche qualche anno fa, ma non andò bene, perché sono poi arrivate le nuove norme dell’agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria e si è dovuto rifare completamente i lavori di messa in sicurezza. Quel giorno pioveva e non avevo il corno, oggi ho il corno e dovrebbe portare fortuna. I lavori vanno avanti in maniera spedita, nel 2023 potrò raggiungere il sindaco di Bitritto a casa sua senza usare la macchina, ma prendendo il treno». Il progetto prevede varie fermate lungo il tragitto, tra cui quelle di Loseto e Santa Rita.

Un'ulteriore fermata

E in merito alle fermate, Decaro lancia un appello: «Vorremmo chiedere una ulteriore fermata a Ferrovie dello Stato, che era stata progettata, ma non era oggetto dei lavori. Una fermata allo stadio San Nicola, per permettere sia a chi sta a Bari sia a chi vuole lasciare la propria auto o l’autobus a Bitritto, di salire sul treno e arrivare alla zona dello stadio». I lavori, dopo un lungo periodo di interruzione, erano ripartiti nel maggio di quest’anno. Si tratta di lavori di adeguamento, necessari, dopo l’acquisizione della linea da parte di Rfi, avvenuta nel maggio del 2020, ad adeguare le strutture alle normative attuali. Attraverso queste operazioni la linea Bari-Bitritto sarà conforme alle norme previste da Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali). Si tratta di interventi con i quali, ad esempio, si sta provvedendo a sistemare i binari laddove ci sono stati in questi anni degli infossamenti, o operazioni relative all’adeguamento dei sistemi di comunicazione. La linea Bari-Bitritto, lo ricordiamo, è una linea a binario unico, attrezzata con il sistema controllo marcia treno (SCMT), che si dirama diventando a doppio binario solo in prossimità delle fermate nelle stazioni. Il percorso è lungo circa dieci chilometri, di cui tre in viadotto, ed è completamente elettrificato. Per quanto riguarda le fermate presenti sul percorso, le strutture presenti a Bitritto, Carbonara e Loseto sono già completamente costruite e pronte ad essere utilizzate. Si tratta di fermate dotate di parcheggi di interscambio, servizi igienici e locali commerciali. Per quanto riguarda le stazioni di Loseto e Carbonara sono, inoltre, presenti ascensori per agevolare gli spostamenti all’interno della struttura. Un progetto partito, come idea, nel lontano 1986, e i cui lavori iniziarono nel 1988 con l’obiettivo di essere terminati per i mondiali di Italia ’90, riuscirà ad essere realizzato grazie, tra le altre cose, ad un finanziamento pari a oltre 40 milioni di euro avuto all’interno del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’obiettivo resta quello della partenza del primo treno nel settembre del 2023, e stando a come stanno andando i lavori non sembra più un’utopia.