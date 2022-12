Auto contro autocarro: incidente stradale in città. Tra i feriti una mamma e la bimba di 6 anni

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio al quartiere San Paolo di Bari. In via Granieri un’automobile ed un autocarro si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Tre i feriti, tra cui una mamma e la sua bambina di 6 anni, tutte a bordo dell’auto.

Al momento le loro condizioni non sembrano essere gravi, ma tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto si sono recati, oltre agli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito atti a comprendere cosa sia accaduto.