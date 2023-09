Incidente a Palese: cinque auto coinvolte e due feriti

Cinque auto coinvolte, due feriti: è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Bari all’altezza dei curvoni di Palese. L’incidente si è verificato in direzione sud, secondo le prime informazioni vi sarebbero almeno due feriti.

Code e rallentamenti dopo l'incidente

Si sono registrate lunghe code e rallentamenti in una mattinata di traffico intenso come quella di questo lunedì, tra ripresa delle attività scolastiche e, più in generale, di quelle lavorative settimanali. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale sono intervenute ambulanze del 118 e personale Anas.