Una fiammata dai fornelli e poi l'incendio: intossicati due anziani

Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento nel centro di Bari e i due anziani presenti in casa sono rimasti intossicati dal fumo: ricoverati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi.

Il rogo partito dai fornelli

L'appartamento è stato completamente distrutto. Nessun danno strutturale all'edificio è stato riscontrato. Il rogo sarebbe partito dai fornelli. In casa c'erano anche tre cani che al momento sono stati affidati ad altre persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i Vigili del fuoco e il personale del 118.