Incendio nella notte di Capodanno: distrutta una Bmw

Ancora un'auto a fuoco nel Salento, questa volta a Cutrofiano. Una squadra dei vigili del fuoco di Maglie è intervenuta in via Pisacane, attorno all'una, per un incendio di una BMW. L’incendio ha interessato totalmente il veicolo, che è stato completamente distrutto dalle fiamme.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Ora sono in corso di accertamento le cause dell'incendio al fine di verificare se possa essere di origine dolosa.