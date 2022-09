Incendio in un capannone in zona industriale a Bari: il fumo invade le strade

Un vasto incendio si è sviluppato dalle prime ore della mattina alla zona industriale, al confine tra Bari e Modugno.

Un denso fumo nero si è alzato, visibile anche dai paesi limitrofi, da un capannone abbandonato in via Fratelli Philips, nei pressi dell’azienda Wurth. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con undici squadre, che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme, oltre agli agenti della polizia locale di Bari.

Ignote al momento le cause del rogo, che rischia di coinvolgere i capannoni limitrofi. Finora non si registrano feriti nell’incendio.