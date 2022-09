Sterpaglie e auto a fuoco in contrada Calamate: malore per un 60enne a Gallipoli

Sterpaglie e autovettura a fuoco: e un uomo si sente male. L'incendio si è verificato questa mattina a Gallipoli.

Alle 10.10 in vigili de fuoco di Gallipoli sono intervenuti in contrada Calamate, a Gallipoli, per un incendio di sterpaglie e anche di un'autovettura. Sul posto vi era un uomo - G.F., 60 anni - il quale aveva avvertito un malessere. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e prestato i primi soccorsi all’uomo. Nel frangente, per tramite della sala operativa 115, veniva allertata un'ambulanza del 118. i medici, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure sanitarie all’uomo. Al momento, le cause dell’incendio, sono in fase di accertamento.