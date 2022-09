Fiamme nella notte: brucia un negozio in via Saseo

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato la notte scorsa in un negozio di abbigliamento in via Saseo, nella zona centrale di Foggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, limitando i danni.

L'allarme lanciato dai passanti

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato fuoriuscire dall'attività commerciale una colonna di fumo. I primi accertamenti non avrebbero rilevato tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco.