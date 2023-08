Il polo biblio-museale dell'ex caserma Rossani verrà inaugurato in autunno

Nella conferenza stampa di presentazione del festival letterario "Libri nel Borgo Antico", Grazia Di Bari - consigliera delegata alle politiche culturali della Regione Puglia - ha parlato dell' inaugurazione prevista in autunno del polo biblio-museale dell'ex caserma Rossani: «finalmente, un luogo punto di riferimento importante per la città di Bari e la Puglia».

Gli obiettivi futuri

Questa mattina, la consigliera Di Bari, si è espressa anche sui futuri obiettivi da perseguire dopo l'inaugurazione della struttura: «Con l'istituzione della rete delle polo biblio-museali a livello regionale vogliamo rafforzare le strutture della cultura.

Un obiettivo che vogliamo raggiungere anche con i corsi di formazione che partiranno a breve. Dopo aver ottenuto dei luoghi in cui far cultura, è necessario che quei luoghi diventino non solo attrattori ma anche attivatori di cultura, attraverso soggetti che abbiano la formazione giusta per dar vita a biblioteche come punti di incontri, di scambi di idee».