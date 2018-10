In mare il corpo senza vita di un 31 enne. Giallo a Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un uomo di 31 anni, di nazionalità georgiana, è stato trovato in mare all'altezza delmolo sant'Antonio, a Bari. A scorgere il corpo sono stati alcuni cittadini che si sono rivolti al 113 della Polizia e al 118. Per il recupero del cadavere sono intervenuti vigili del fuoco e Capitaneria di porto. Si indaga per accertare le cxause della morte, al momento non si esclude alcuna ipotesi.