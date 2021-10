Il superbonus e le case popolari: per Bari e Bat parte il bando su 5mila alloggi Arca

L’edilizia si muove sotto la spinta del Superbonus. Arca Puglia, infatti, punta proprio su questo incentivo per adeguare e rammodernare 5mila case popolari collocate a Bari e nella Bat. «A giorni pubblicheremo il secondo bando per i lavori di adeguamento sismico ed energetico – ha spiegato l’amministratore unico dell’agenzia regionale per la casa e l’abitazione – che porterà a 5mila le unità immobiliari complessivamente coinvolte. Sarà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati