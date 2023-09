Ladri ripresi mentre rubano auto: il video virale sui social

Il furto di un’auto - l’ennesimo a Giovinazzo - è diventato virale sui social network a tempo di record: è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì, in via De Turcolis. Un gruppetto di ladri, che hanno agito indisturbati sotto gli occhi dei passanti, è riuscito a rubare una Renault Captur spingendola con un’altra auto. Un furto - l’ennesimo in città - avvenuto a due passi dal lungomare di Ponente, nei luoghi della movida. Il modus operandi è quello consueto e a nulla sembrano servire gli antifurti satellitari e i block system: il mezzo, infatti, anche in questo caso viene rubato e spinto via, probabilmente da una Bmw, in modo da metterlo in moto e fuggire con il bottino. Tutto in una manciata di secondi. E anche stavolta, purtroppo, “l’impresa” dei banditi è andata a buon fine.



«Con molta probabilità - ha annunciato il sindaco Michele Sollecito -, il prossimo 6 ottobre convocheremo un consiglio comunale monotematico con i parlamentari del territorio a cui chiederemo più attenzione alla nostra città». La tecnica non è affatto nuova, casi analoghi sono già stati raccontati, anche a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari. Il video, infine, è stato inoltrato ai carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona.



