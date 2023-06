Sparò a un 60enne e fuggì: 29enne pugliese fermato in Spagna dopo tre mesi

Lo hanno raggiunto e arrestato a Madrid, in Spagna, il 29enne, nativo della provincia di Napoli, ma residente a Corato, in provincia di Bari, che lo scorso 10 marzo a Ruvo di Puglia avrebbe ferito gravemente al fianco sinistro un 60enne con diversi colpi di piscola, a seguito di un diverbio con i due uomini. L'anziano era stato ricoverato ed operato d'urgenza all'ospedale "Bonomo" di Andria. L'accusa, in esecuzione di un mandato europeo, è di duplice tentato omicidio.

Arrestato in Spagna

Il Tribunale di Trani aveva già emesso la misura del fermo di indiziato di delitto e quindi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma l'uomo ormai era fuggito. La svolta c'è stata il 6 giugno scorso quando i carabinieri di Molfetta, grazie al coordinamento della Procura di Trani, sono riusciti ad acquisire le informazioni essenziali per rintracciarlo in Spagna e arrestarlo.