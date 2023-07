Domenico Ficco è il nuovo segretario della Cgil di Bari

Domenico Ficco è stato eletto nuovo segretario generale della Cgil di Bari. Succede a Gigia Bucci che dal 4 luglio guida la Cgil pugliese. Ai lavori dell'assemblea ha partecipato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Ficco, 47 anni, fino a oggi a capo della Funzione pubblica regionale, è stato tra i protagonisti nel 2011 della battaglia per la stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Puglia.

Ficco: «Lavoro diffuso e precario»

Nella sua relazione programmatica Ficco ha sottolineato che assume la guida della Camera del lavoro «in una fase complicata a livello internazionale e nazionale, e in un territorio, quello barese, che vive profonde contraddizioni in quanto da un lato è interessato da investimenti imprenditoriali, soprattutto nel settore dell'Itc, ma nello stesso tempo nell'area industriale di Bari si contano 16 tavoli di crisi aperti alla Regione, che coinvolgono oltre 2.200 lavoratori». «Nello stesso tempo - ha proseguito - siamo la decima provincia per numero di cassintegrati.

Oltre al diffuso lavoro precario, alle povertà emergenti, alla presenza della criminalità che prova a condizionare anche settori economici e della pubblica amministrazione. Dentro un contesto nazionale in cui l'inflazione ha messo sotto pressione redditi da lavoro e pensioni già basse».