Crolla un casolare vicino al teatro: auto distrutte e tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Bari. Si è letteralmente afflosciato su se stesso il rudere vicino al Teatro Purgatorio, oggetto di diverse segnalazioni nel passato. Solo per un puro caso non ci sono stati feriti in quanto nessuno transitava da quella zona. Sono state distrutte due auto a causa del crollo.

Secondo alcuni residenti nella zona all'interno del casolare vivrebbero alcuni senza fissa dimora che al momento del crollo non erano presenti.

Cosa è successo

In via Pietro Cola, Quartierino Bari, stamattina c'è stato un crollo parziale dell'immobile già interessato da un incendio interno lo scorso 18 gennaio. Erano già iniziati i lavori di manutenzione. Polizia Locale, vigili del fuoco, Ufficio Tecnico comunale e Spesal/ASL sono sul posto.

Pochi giorni fa la zona era stata interessata da un incendio. In questo momento la zona è priva di elettricità e si sta lavorando per il ripristino delle normali condizioni.