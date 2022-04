Corteo storico per San Nicola: al via i provini per i figuranti

Dopo due anni di assenza è pronto a tornare a Bari il corteo di San Nicola, l’evento più atteso dai baresi. A meno di un mese dalle celebrazioni per il santo patrono, ha preso il via ieri e continuerà oggi il casting per i figuranti che arricchiranno uno dei momenti più suggestivi dei giorni nicolaiani.

I provini

Saranno circa 700 i partecipanti al serpentone che riempirà le vie del centro, di queste 200 saranno selezionate tra i...

