Bari, processione e corteo storico: torna la festa di San Nicola

Il corteo storico di San Nicola per il 2022 ha cominciato le sue attività di preparazione. È stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata. Il soggetto aggiudicatario del bando dovrà realizzare il corteo storico di San Nicola nelle consuete giornate del 6 e 7 maggio. E sarà visibile anche in modalità live streaming e diretta Tv su almeno un'emittente televisiva di rilievo regionale, con messa a disposizione gratuita del segnale per la trasmissione in favore di ogni eventuale ed ulteriore emittente televisiva.

I festeggiamenti per il santo patrono della città



Lo spettacolo avrà l'obiettivo di riportare alla memoria la rievocazione dello sbarco dei marinai e dei festeggiamenti, attraverso i luoghi della tradizione nicolaiana, in modo da ricreare la stessa atmosfera di festa che caratterizzò il passaggio dei marinai e la consegna delle ossa del Santo. La scelta dell'accordo quadro, che per sua natura è uno strumento giuridico particolarmente flessibile, risponde alla volontà di salvaguardare la manifestazione nicolaiana e il profondo rapporto di identificazione tra San Nicola e la città di Bari. Si terrà ovviamente conto delle condizioni di incertezza e delle possibili criticità riconducibili alla crisi pandemica ancora in atto ma anche all'attuale conflitto in corso in Ucraina, circostanze che inducono inevitabilmente l'amministrazione comunale ad accorte valutazioni in ogni momento sulla effettiva fattibilità della manifestazione.

L'amministrazione comunale



«San Nicola rappresenta da sempre la nostra identità culturale - commenta l'assessora alle Culture Ines Pierucci -. A Bari, in questa "terra felice", come l'ha definita il Santo Padre a febbraio del 2020 poco prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria, vi è un'eredità artistica e culturale di enorme potenzialità, un patrimonio che attrae migliaia di visitatori da tutto il mondo e che va custodito con cura, in primis attraverso le politiche culturali, quale prezioso dono ricevuto in prestito e da tramandare alle future generazioni». «Dopo due anni di sospensione - continua Pierucci- e di difficoltà relative anche all'attualità, vogliamo favorire le tradizionali celebrazioni del mese di maggio con l'auspicio che il culto nicolaiano rievochi, accanto alla storia della traslazione delle reliquie di San Nicola, soprattutto i valori della pace, superando le ragioni del conflitto. Al centro della storia di San Nicola, difensore di chi è senza difensori, eterno viandante, c'è la storia di un migrante che unisce le chiese a lungo divise, c'è il custode di una tradizione e di una cultura. Esattamente come nel racconto che, destinato a essere letto, continua a tramandarsi di generazione in generazione. Vessillo di pace, di speranza e di progresso. Bari è la città di San Nicola, santo che unisce e non divide, Bari è città di pace».

Il corteo



Entrando più nel dettaglio del corteo, il 6 maggio ci sarà la rievocazione dello sbarco e dei festeggiamenti (Molo Sant'Antonio o Molo San Nicola/Bari vecchia) con attività di animazione nella città vecchia per ricordare lo sbarco dei marinai e i festeggiamenti che accompagnarono la consegna delle ossa del Santo. Mentre il 7 maggio ci sarà processione con il quadro del Santo (baia San Giorgio): una delegazione del corteo dovrà presenziare all'imbarco della sacra icona nicolaiana e allo stesso modo dovrà accogliere immediatamente dopo il quadro del Santo allo sbarco presso il Molo di San Nicola da dove, attraversando i vicoli della città vecchia, condurrà l'icona fino a Piazza Federico II di Svevia, punto di partenza del corteo.

Lo stesso giorno, il 7, ci sarà il corteo storico. La processione rievocativa prevede una scansione a tappe, che dovrà essere dettagliata all'interno della proposta artistica/offerta tecnica e dovrà comprendere alcune performance artistiche che conferiranno all'evento impatto scenografico, spettacolarità e attrattività.

