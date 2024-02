Comunali a Bari, incontro tra i candidati sindaco del centrosinistra. Laforgia: no alle primarie

Michele Laforgia e Vito Leccese si sono incontrati. L'avvocato penalista candidato a sindaco per l'alleanza progressista de la Convenzione e quello designato da Pd hanno avuto, come annunciato i giorni scorsi, un primo confronto per provare ad arrivare a una sintesi su un unico nome e una squadra in grado di garantire al centrosinistra di amministrare ancora Bari dopo i dieci anni di Antonio Decaro. Un percorso che al momento escluderebbe ancora le primarie, secondo Laforgia.



«È stato un incontro interlocutorio – ha spiegato l'avvocato fondatore del movimento La Giusta Causa – ma senz’altro opportuno per discutere con Vito Leccese il percorso in vista della convocazione del Tavolo della coalizione che si terrà venerdì 16 febbraio. Prima di tutto – ha continuato Laforgia – abbiamo entrambi espresso la volontà di tenere unito e allargare il fronte progressista ed evitare una divisione che i nostri elettori non comprenderebbero. Abbiamo

inoltre condiviso la necessità di riprendere il confronto sulle candidature e sulle linee programmatiche fra tutte le forze politiche convocate per venerdì prossimo, compreso il Movimento Cinque Stelle, cercando di arrivare a una posizione unitaria».

«Se non si arriverà a convergere su un unico candidato - ha concluso Laforgia - il tavolo della coalizione dovrà indicare un metodo di coinvolgimento e consultazione della base, che a mio avviso, e per ragioni più volte espresse non solo da me, dovrà essere diverso dalle primarie».