Chirurgia d'avanguardia: al "Miulli" arriva il robot "Hugo"

Arriva all’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) il robot Hugo, strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata a servizio della sanità al Centro-Sud.

Questa mattina un'unità mobile visitabile, dotata di un centro di simulazione chirurgica tecnologicamente all’avanguardia, ha sostato in Piazza della Prefettura a Bari, così da permettere di comprendere tutte le potenzialità di questo robot.

L'utilizzo del robot HUGO comporta diversi benefici non solo per i chirurghi, ma soprattutto per i pazienti: minori danni ai tessuti circostanti all'area oggetto dell'operazione chirurgica, riduzione del dolore, riduzione della perdita di sangue, ferite più piccole anche per gli interventi più complessi e periodo di degenza assolutamente ridotto con dimissioni più rapide del paziente. L’evoluzione clinica e tecnologica dei suoi bracci robotici è data da un potente sistema di visualizzazione delle immagini, che offre una visione della zona di intervento in 3D e full HD e che garantisce altissime performance di precisione, accuratezza e sicurezza, oltre a sistemi di registrazione e analisi dei video.



La presentazione

Alla presentazione hanno presenziato la Dirigenza dell’Ente Miulli e i medici responsabili dell’attività robotica per le discipline interessate. Sono intervenuti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro, sindaco di Bari; Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia; Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Mons. Domenico Laddaga, delegato del Vescovo al Governatorato del Miulli; Vitangelo Dattoli, direttore Sanitario del Miulli; Manuel Abate, Sr. Business Director Surgical innovation di Medtronic Italia.

Emiliano

«Uno degli ospedali più importanti della Puglia, un ospedale ecclesiastico ma che fa parte della rete della sanità pubblica pugliese presenta il suo ultimo acquisto. Un robot che ha la caratteristica fondamentale di abbassare notevolmente i costi degli interventi robotici in chirurgia generale. I robot sono il futuro della chirurgia, consentono una precisione straordinaria in tutte le fasi operatorie e soprattutto permettono al talento del chirurgo, che è sempre necessario, di essere esaltato dalla precisione». Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, partecipando a Bari alla presentazione del nuovo robot «Hugo», strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata che sarà utilizzato dall'ospedale ecclesiastico «Miulli» di Acquaviva delle Fonti. «Speriamo - ha aggiunto - che questa mossa sul mercato oligopolistico come quello degli accessori dei robot chirurgici consenta l'abbassamento dei costi a tutto il mercato».