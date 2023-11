Carabiniere andava in pasticceria per mangiare dolci senza pagarli: l'Arma lo degrada

Nelle ore in cui era in servizio non riusciva a fare a meno di entrare in pasticceria e rifornirsi di dolci, in qualche occasione anche di generi alimentari: il problema è che non pagava mai e per di più si trattava di un Appuntato Scelto dei carabinieri, già tempo fa messo alla berlina dall’Arma proprio per questo motivo.

I fatti

I fatti risalgono al 2011, quando il militare prestava servizio al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Gioia del Colle, ma è venuta a galla perché il Tar di Puglia- sezione di Bari ha rigettato la richiesta dell’ex Appuntato Scelto di annullare la sanzione disciplinare della ‘perdita di grado’ conseguente a rimozione che gli era stata inflitta.

L’Arma aveva inoltre disposto per il militare la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado. Il militare era già stato condannato con sentenza definitiva ad un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per concussione.

Era stata la stessa Arma dei carabinieri, il 23 febbraio 2011, ad inviare alla Procura della Repubblica di Bari e, nello stesso tempo, a tutta la scala gerarchica una informativa sui comportamenti del militare. Di conseguenza, il 12 dicembre 2016 l’Appuntato Scelto era stato sospeso dal servizio e risospeso il 21 dicembre 2017; l’8 gennaio 2018 era stato escluso dall’avanzamento in grado e infine, il 27 novembre 2018, sottoposto a procedimento disciplinare di corpo.