Ruba uno scooter e aggredisce un militare: denunciato un 21enne

A segnalare la presenza di un ragazzo alla guida di una Vespa che sembra quella rubata a Ostuni nei giorni scorsi è stata la telefonata al 112 di un cittadino. Il carabiniere che ha risposto alla telefonata ha subito inviato in via Aspromonte, a Montalbano, la pattuglia della Stazione di Pezze di Greco. Al loro arrivo sul posto i militari dell’Arma hanno trovato la Vespa, che era parcheggiata al lato della strada.

I controlli



Vicino allo scooter (dai successivi accertamenti è risultato che il ciclomotore era stato rubato il 24 agosto a Ostuni con il proprietario che aveva sporto regolare denuncia ai carabinieri della Città Bianca) c’era un ragazzo che, alla vista dei militari dell’Arma, ha provato a dileguarsi. I carabinieri, però, sono stati più veloci di lui e lo hanno bloccato. Inizialmente il giovane, poi identificato in G. A., 21 anni, fasanese, ha provato a fornire ai militi false generalità. Quando ha capito che mentendo non sarebbe andato da nessuna parte il 21enne ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri nel corso della quale uno dei militari dell’Arma è caduto sull’asfalto. Nel frattempo sul posto era giunta una seconda pattuglia dei carabinieri. Per riportare alla calma il 21enne i militari hanno dovuto ammanettarlo. Il carabiniere ha poi dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso che, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici del caso, lo hanno giudicato guaribile in 15 giorni.

Al momento il 21enne fasanese se l’è cavata con una denuncia in stato di libertà alla magistratura.

Non è escluso, però, che nell’immediato prosieguo dell’indagine possa essere adottata nei suoi confronti una qualche misura restrittiva.