Furti con scasso e poi la fuga in scooter: caccia al bandito seriale armato di piccone

In sella a uno scooter e armato di piccone, scassa, ruba e si dà alla fuga. Il ladro seriale è diventato ormai un caso tra Francavilla Fontana e Oria, dove predilige agire e dove nell'arco di poche settimane ha messo a segno diversi colpi, tutti denunciati alle forze dell’ordine e immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Il copione è sempre lo stesso: un uomo, presumibilmente di giovane età, raggiunge l’obiettivo da solo in sella al suo potente Suzuki Burgman di colore bianco - ideale per un’eventuale fuga veloce - e dopo aver scardinato le porte d’ingresso con diversi colpi, fa irruzione e s’impossessa di soldi e merce. Nel mirino soprattutto i supermercati, che ovviamente individua con largo anticipo e non si esclude grazie anche a sopralluoghi nei giorni precedenti.

Le incursioni

Primo raid al “Super In” di via Suor Antonietta Zullino a Francavilla Fontana, dove intorno alle 15 dello scorso 11 marzo si è impossessato di circa 15mila euro e di merce assortita. Indisturbato, giacché l’esercizio era chiuso, ma anche ripreso dai circuiti interni di sorveglianza. Si è rifatto vivo, sempre qualche giorno fa, in un market alla periferia di Oria e anche in questo caso è stato ripreso. Segni particolari: casco integrale, figura longilinea e piccone tra le mani. Un’altra irruzione ha riguardato un’impresa nella Zona Pip di Francavilla Fontana, dove però non ha trovato soldi e invece ha causato soltanto danni. Caccia aperta, dunque, al bandito solitario. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.