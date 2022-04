Bari, "Canestro vandalizzato al parco Rossani", ma era solo montato male: Decaro chiede scusa e pubblica il video

Canestro vandalizzato? No, era solo stato montato male. E in seguito allo "stress" di un ragazzo che provava a far centro con la palla, è crollato. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, svela l'arcano rispetto a quanto successo al parco Rossani, inaugurato da poco più di due settimane e già vittima di atti di vandalismo nei giorni scorsi, tanto da far aprire un vero e proprio dibattito in città su controlli e sicurezza.

Il video

Come si evince dal video il canestro è crollato soltanto in seguito ai tentativi di un ragazzino che giocava. Nessun atto vandalico e almeno per questo episodio, nessun caso.