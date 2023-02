Cadavere carbonizzato trovato nelle campagne: è la moglie di un professionista

Il cadavere carbonizzato di una donna, di circa 50 anni, stato ritrovato nelle campagne: si tratterebbe della moglie di un commercialista di Santeramo in Colle della città. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri - 9 febbraio - in una strada di campagna alla periferia di Santeramo in Colle, nel Barese. Dalle prime informazioni il corpo era in un’auto lasciata in un’area delimitata da muretti a secco, in direzione Altamura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per recuperare la donna, e i Carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludendo nessuna pista. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.