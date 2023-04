Processione Gala a Bitonto: braciere su un confratello, fuoco alla tunica e tanto spavento

Grande spavento, ieri sera, durante la processione di Gala a Bitonto. Un braciere sul marciapiede in via Matteotti è finito su un confratello probabilmente perché mosso per errore da un passante. Fiamme altissime si sono levate, la tunica ha preso fuoco.

Immediati i soccorsi, alcuni confratelli lo hanno gettato a terra tentando di strappargli il tessuto infuocato. Hanno evitato il peggio tamponandolo con altri tessuti. Presenti anche le forze dell’ordine e i volontari del nucleo della protezione civile.

I soccorsi

L’uomo, un 65enne noto in città, è stato accompagnato al Punto di Primo Intervento di Bitonto dove è stato medicato dagli operatori sanitari. Ha riportato lievi ustioni alla mano. All’ex nosocomio si è recato il sindaco Francesco Paolo Ricci per accertarsi della sua condizione di salute.