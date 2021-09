Basket, skate e padel: il Cus si Bari pronto per la ristrutturazione

Novecentomila euro per gli impianti sportivi del Centro Sportivo Universario (Cus) di Bari. Il progetto arriva in seguito al finanziamento di Sport e Periferie, che ha finanziato quasi 70 strutture in Puglia. A Bari sono tre, la pista d’atletica del Campo Sportivo Bellavista (proposta presentata dalla Federazione Italiana d’Atletica Leggera Puglia, che andrà a sistemare alcuni dettagli), la riqualificazione dell’impianto sportivo “Leo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati