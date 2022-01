A Bari e provincia vaccinato con terza dose l'88% degli over 50

Numeri soddisfacenti dalla campagna vaccinale: l'88% degli over 50 a Bari e provincia ha già ricevuto la terza dose, mentre nel target dai 12 anni in su la copertura vaccinale è del 77%.

Nel Barese, la programmazione delle prime dosi direttamente nelle scuole è terminata ma in questa fase le famiglie possono accedere alla vaccinazione prenotando o rivolgendosi al proprio pediatra di libera scelta.

La campagna per i più piccoli

La campagna vaccinale per la popolazione pediatrica finora, con oltre 48mila somministrazioni eseguite dal 16 dicembre in poi, ha assicurato nella fascia di età 5-11 anni una copertura del 49% in provincia e del 53% a Bari città.

Mentre nel target 12-19 anni il 95% è coperto con prima dose in tutta la provincia e il 98 per cento a Bari città.