Per l’ex lido Il Trullo sul lungomare a sud di Bari e per l’ex Ancora sul lungomare a nord sembra vicina la soluzione per il loro recupero: i due bandi per la gestione delle aree sono stati aggiudicati provvisoriamente in attesa delle ultime verifiche. E intanto il Comune lancia un’altra gara, un altro tentativo di dare nuova vita ad un altro rudere che da anni deturpa il lungomare di Santo Spirito: si tratta dell’ex stabilimento Mitiladriatica. La scorsa gara è andata a vuoto e l’amministrazione ha quindi indetto una nuova procedura per il rilascio di una concessione demaniale marittima da un minimo di 15 anni ad un massimo di 20 anni per finalità turistico ricreativa, con un canone a base d’asta di 10.964 euro.

L'ex stabilimento Mitiladriatica



La struttura si sviluppa per circa 4.666 metri quadri ed era un tempo utilizzata per la raccolta, la trasformazione e la lavorazione di prodotti ittici. Nell’area è presente anche una pensilina allo scopo di coprire le vasche. Il sito è parzialmente circondato da una recinzione metallica.

Il Comune di Bari negli anni scorsi ha effettuato anche uno studio di fattibilità per capire come valorizzare il bene, uno studio che non ha valore vincolante per il futuro concessionario.

La proposta progettuale: i requisiti



La proposta progettuale oggetto della rilascianda concessione dovrà prevedere - come si legge nella determina dirigenziale - il parziale smantellamento delle costruzioni esistenti ed il riadattamento delle restanti parti, al fine di realizzare un manufatto compatibile con le funzioni da insediare. La volumetria non potrà eccedere il volume legittimo attuale e gli interventi dovranno prevedere il mantenimento di strutture di difficile rimozione per una superficie pari a 340 metri quadri. Prevista quindi la realizzazione di una struttura concepita per ospitare l’attività in concessione (verosimilmente bar / ristorazione) ed i servizi annessi (superficie coperta mq. 275 circa ), un’area sabbiosa profonda 30 centimetri dedicata all’attività sportiva da spiaggia (superficie mq. 310); attrezzature per il percorso fitness con pavimentazione antitrauma; due pontili per facilitare l’accesso al mare; un’area a parcheggio con pavimentazione drenante e piantumazione di tamerici al fine di mitigarne l’impatto (superficie mq. 700); pavimentazioni esterne (superficie di pertinenza mq. 1.700). Il costo dell’intervento di restyling ammonterebbe a 830mila euro. Sarà invece cura del Comune occuparsi della realizzazione di una pista ciclabile e dell’allargamento dei marciapiedi. Tutti i nuovi interventi dovranno avere il via libera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il contenzioso



Sul sito – come si legge nella nuova determina dirigenziale – pende “attualmente un contenzioso giudiziario, dinanzi al Consiglio di Stato promosso da una società che ha richiesto l’annullamento di atti e provvedimenti del Comune riguardanti una precedente istanza, proposta dalla società medesima, volta a conseguire il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa alla struttura demaniale ed area annessa”.

L’amministrazione sta cercando più volte di affidare i ruderi abbandonati. Sono in corso le procedure per l’ex lido Il Trullo sul lungomare a sud di Bari e per l’ex Ancora sul lungomare a Nord. Per entrambi i casi si è giunti all’aggiudicazione provvisoria e sono in corso le verifiche amministrative da parte della ripartizione Appalti. Stesso discorso per i quattro locali di San Girolamo: il bando è stato chiuso ad aprile ma non si è ancora proceduto all’aggiudicazione definitiva. Tutto da rifare invece per l’ex Reef dopo che la gara precedente è andata deserta a causa delle irregolarità riscontrate sulle offerte pervenute. L’amministrazione ha indetto di recente la nuova procedura. Il Comune sta lavorando sul nuovo bando anche per l’ex Bellezza a San Giorgio.