Sicurezza, in città arrivano i poliziotti francesi: pattugliamenti misti con i carabinieri

Un supporto ai turisti stranieri presenti a Bari arriva anche dal ministero dell’Interno. Grazie ad un accordo di cooperazione fra forze di polizia, inserito in un ampio progetto del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero, arrivano a supporto dei carabinieri di Bari i colleghi d’oltralpe. E a partire dalla giornata di ieri, per le vie del centro storico, nonché presso alcune località marine della città metropolitana, sono in corso pattugliamenti congiunti tra i carabinieri di Bari e un appartenente alla Gendarmeria Nazionale Francese, che affiancherà i colleghi dell’Arma indossando la propria uniforme di ordinanza.

Supporto ai turisti stranieri



Lo scopo di questa iniziativa è quello di fornire un supporto ai carabinieri permettendo loro di interagire in maniera più efficace e comunicativa con i turisti stranieri, agevolando in questo caso i cittadini francesi nel contatto con le autorità di polizia locali, nonché con le proprie autorità diplomatiche e consolari in caso di necessità.

Tale iniziativa consentirà anche «un proficuo scambio di conoscenze tra i colleghi italiani e la gendarme francese», e proseguirà fino al 31 luglio. Nell’ambito della stessa iniziativa sarà presente a Bari, dal 1° al 30 settembre prossimo, un appartenente alla Guardia Civil spagnola.

