Le città italiane più cercate per le vacanze di luglio: quattro pugliesi tra le prime 40. La classifica

La Puglia tra le mete più in voga nell'estate 2023. Questo dicono alcune classifiche e altrettante indagini di mercato effettuate da siti specializzati e associazioni di categoria che hanno sancito il successo del Tacco d'Italia e di alcune tra le sue città più visitate per la stagione turistica estiva appena iniziata. Un risultato importante che lancia la regione nell'elite del turismo nazionale e internazionale. Da un lato, infatti, l'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, certifica come sia proprio la Puglia la destinazione preferita dai vacanzieri italiani; dall'altro il sito Jetcost.it indica Gallipoli come la quarta città più ricercata in Italia dai turisti italiani su un campione complessivo di 40 località. La Città Bella sul litorale ionico salentino si piazza appena ai piedi del podio di una classifica molto affidabile stilata dal motore di ricerca che si occupa in particolare di prenotazioni di hotel e voli aerei.