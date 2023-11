Sono stati svelati i progetti definitivi per i lotti 4 e 5 del parco di Costa Sud a Bari, corrispondenti al parco Valenzano e al parco Reticolare. e prevedono orti, spazi per bimbi, percorsi ciclopedonali, terrazzamenti in aree attualmente in condizioni di degrado.

Il progetto del parco di Costa Sud

Costa Sud è un progetto da 86 milioni di euro (fondi Pnrr) che mira a realizzare un grande parco costiero da 6 chilometri, diviso in sei lotti.I primi due (i lotti 2 e 6) sono in fase di cantierizzazione: il Comune è in attesa della validazione del progetto. E ieri i progettisti hanno consegnato alla ripartizione Urbanistica i progetti inerenti gli altri due lotti. Il lotto 4 (affidato alla R.T.P. composta da Land Italia, Finepro, M+M architetti, Techin e Girardi) prevede un settore di rinaturalizzazione dell’alveo della Lama Valenzano e un settore di realizzazione del parco agricolo reticolare. Per un importo complessivo di 12 milioni e 605 mila euro. Il lotto 5 (aggiudicato alla Rtp composta da Etacons, Sit&A, Studio Cotecchia &Associati, studio Pagliula associato Ingegneri e Architetti) prevede la realizzazione di un parco agricolo reticolare, con creazione di una rete di spazi aperti ad uso pubblico all’interno di zone destinate ad orticoltura.

L'importo: 15 milioni

L’importo complessivo previsto, come da quadro economico, è di 15 milioni e 233mila euro. «I due lotti afferiscono a quel tema città - campagna che è uno dei pilastri fondamentali del piano Costa sud – ha detto il sindacoAntonio Decaro -.I due interventi di fatto si pongono come obiettivo principale quello di salvaguardare il sistema rurale e agricolo ancora esistente ai margini della città, dando però a queste aree una nuova funzione e una nuova accessibilità».

Nel dettaglio il progetto del parco Valenzano interesserà il tratto terminale del canale a partire dalla foce fino a via Caldarola per circa un chilometro e 100 metri. L’intervento complessivo prevede opere utili alla ricucitura dei quartieri di Japigia vecchia e Japigia nuova. Si procederà con la realizzazione di una nuova passerella di attraversamento ciclo-pedonale; percorsi misti ciclo-pedonali; una fascia di verde attrezzato con nuove piantumazioni in continuità con il progetto del settore Itis Cuccovillo; rete di spazi aperti ad uso pubblico all’interno delle zone dedicate all’orticoltura salvaguardando le realtà già esistenti (quindi accogliendo la richiesta anche delle associazioni che gestiscono Ortogentile). Il parco Reticolare si svilupperà su circa 16 ettari e costituirà una cerniera fisica tra i quartieri di Japigia e Sant’Anna e la fascia costiera. La vocazione sarà di tipo rurale.