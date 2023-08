Il policlinico di Bari diventa il primo centro italiano per trapianti di cuore

Il policlinico di Bari svolge l'ennesimo trapianto di cuore e salva la vita ad un paziente in Puglia. L'ultimo trapianto è stato effettuato con un organo proveniente da Roma. Il Centro Nazionale Trapianti, quando non sono presenti riceventi compatibili nella stessa regione del donatore, avvia una procedura di ricerca rapida per trovare un ricevente compatibile.

Il policlinico di Bari si è prodigato a rispondere alla procedura, e il cardiologo della struttura ospedaliera pugliese si è recato nella capitale, ha prelevato il cuore ed è tornato a Bari per eseguire l'operazione di trapianto e salvare la vita del suo paziente.

I risultati ottenuti e le dichiarazioni dell'equipe medica

Quest'anno, il policlinico di Bari, ha prelevato l'organo cardiaco anche a Bergamo, Cesena, Como, Bologna, Lecco e perfino a inizio anno dalla Grecia, attraverso una rete europea. «Siamo già a 35 trapianti eseguiti al Policlinico di Bari nel corso dell’anno – spiega il prof.

Aldo Milano, direttore dell’unità operativa di cardiochirurgia del Policlinico di Bari – Abbiamo superato il numero totale dei trapianti di cuore effettuati nel 2022. Significa che abbiamo restituito una vita diversa a 35 pazienti in attesa di trapianto». Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Puglia, specifica che «questo risultato al momento ci pone come primo centro in Italia per trapianti di cuore nel 2023. Ringrazio il prof. Milano e la grande disponibilità e professionalità mostrata dal prof. Bottio che in questi primi mesi ha percorso migliaia di km in tutta Italia per recuperare organi in eccedenza presso altri centri, permettendo di colmare il gap sul numero di donatori che purtroppo scontiamo con le aree del nord Italia”.

lnoltre, il direttore generale dell'ospedale universitario barese, Giovanni Migliore, ha colto l'occasione per elogiare con fierezza la struttura che coordina: «È una grande soddisfazione essere oggi il primo centro italiano per trapianto di cuore. Il Policlinico di Bari costituisce un punto di riferimento non solo per la Puglia ma anche per altre regioni. Sono quattro i pazienti non pugliesi che hanno eseguito un trapianto cardiaco d’urgenza nel nostro Policlinico nel 2023 e sei nel 2022. L’attività trapiantologica è altamente specialistica. È un indicatore di elevata competenza professionale e di una struttura organizzativa che può esprimersi al meglio in contesti in cui l'intera struttura sanitaria opera in modo ottimale».