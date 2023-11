Il report: il 51% dei baresi non ha figli, uno su cinque non ci pensa

Il 51% dei baresi non ha figli e per il 21% non è un progetto di vita. Il 31% di chi è padre o madre, ha solo un figlio e solo nel 17% dei casi ne ha più di tre. Bari, con Verona, è la città d'Italia con la media più alta di figli pari a 1,9 a famiglia. Sono alcuni dei dati contenuti in «Gli italiani e la denatalità», la ricerca realizzata da Changes Unipol ed elaborata da Ipsos che intende anche definire cause e misure legate alla denatalità.

La prima causa è il lavoro

Secondo lo studio, il 34% dei baresi rimanda l'essere genitore a causa del lavoro tanto che nel 21% dei casi la mancanza di un lavoro stabile è la causa principale del non avere figli.