​Dove mi godo la pensione? In classifica c'è una città pugliese tra le migliori in tutto il mondo

Lecce è una delle città ideali per chi va in pensione. A certificarlo è il sito GOBankingRates che ha consultato esperti immobiliari sulle migliori città europee per chi andrà in pensione nei prossimi mesi, in particolare la cosiddetta generazione dei boomer.

“La combinazione di convenienza, servizi e arte rende queste città europee -si legge nel report- paradisi ideali per i giovani in pensione che cercano esperienze ricche con budget modesti. Ogni destinazione promette la propria storia, cultura e fascino”.

La classifica

Lecce insieme a Parma è una delle sette città europee preferite da chi è in cerca di un ritiro ideale per trascorrere il peiodo post lavorativo.

“Con il suo ritmo rilassato e gli alloggi a prezzi accessibili, Lecce consente ai pensionati di abbracciare pienamente la cultura pugliese. Esplorare le rovine romane e le chiese medievali della città, curiosare nei mercati locali e gustare la cucina sono piaceri poco costosi. La vicina costa offre un facile accesso al nuoto e alle passeggiate al mare. La crescente comunità di espatriati di Lecce accoglie anche i nuovi arrivati”.

Valencia in Spagna, Lisbona e Porto in Portogallo, Budapest in Ungheria e Cracovia in Polonia sono le altre città europee preferite.