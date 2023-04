Pasquetta in riva al mare: mascotte per i bimbi e dj set. Ecco gli eventi a Torre Quetta/Il programma

Torre Quetta si prepara a riaprire e lo farà in occasione di Pasquetta con una grande festa aperta alle famiglie, ai bambini e ai giovani. Ieri è stato reso noto il programma che prevede per il 10 aprile di mattina una serie di sfilate con le mascotte per i più piccoli e le esibizioni della Euroband, mentre nel pomeriggio in programma i dj set di Vito Santamato, Violet Tear, The good Ole boys e Giova Vj.

Il programma

«Abbiamo pensato – spiega il gestore Christian Calabrese – ad un evento di inaugurazione che potesse soddisfare i gusti di tutti, dai più piccoli ai più grandi, con eventi non “invasivi”, dj set tranquilli e spettacoli itineranti. Giusto per trascorrere una giornata insieme in riva al mare».

Si potranno anche organizzare pic nic e tutti gli otto chioschetti saranno attivi per l’intera giornata. «Ci sono già delle prenotazioni per i chioschetti mi hanno detto – prosegue Calabrese – certo ci aspettiamo tavolini e sedie e le classiche tavolate, ma comunque non ci sarà problema. Quella del 10 aprile sarà una grande festa, per trascorrere la giornata insieme». Accampamenti e tende non saranno concessi, anche perché vietati dalla normativa in vigore.

Ultimi ritocchi di manutenzione



Intanto sono in corso gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria e dalle 18 di venerdì 7 aprile alle 8 di sabato la spiaggia sarà inaccessibile per permettere un intervento profondo di disinfestazione delle zanzare. Il primo della stagione. L’anno scorso la presenza delle zanzare ha creato non pochi problemi ai frequentatori della spiaggia, tanto da costringere molte famiglie ad andarsene. Quest’anno il gestore ha deciso di avviare molto prima le disinfestazioni per cercare di ridurre la proliferazione degli insetti.



L’unico intervento che manca è quello della pulizia straordinaria della battigia. «Lo abbiamo chiesto e sollecitato da tempo – prosegue Calabrese – al massimo lo faremo noi per permettere appunto l’utilizzo della spiaggia e aprire in tranquillità».Quella di Torre Quetta sarà una stagione diversa rispetto alla precedente, che è stata caratterizzata da polemiche legate ai prezzi dei prodotti proposti nei chioschetti. La lista dei nuovi gestori è pronta e prevede alcune conferme e altre new entry come la “Bombetteria” che proporrà braceria di carne e la Parrilla, storico locale di piazza Mercantile che così raddoppia con la sede estiva a Torre Quetta. Riconfermati il Joy’s di Madonnella, la pizzeria Enzo e Ciro e il Riva Beach club.

Lo sport in riva al mare



Novità anche dal punto di vista dello sport. La direzione di Torre Quetta ha approntato un progetto, in collaborazione con la “Ssd Amagon” per realizzare nell’area sportiva campi mobili e prefabbricati di padel, ma ci vorrà ancora qualche settimana.

In spiaggia durante la stagione estiva anche l’associazione sportiva Big Eye, scuola federale di surfing, che proporrà passeggiate in sup al tramonto e all’alba, corsi base ed avanzati di stand up paddle, campi estivi per ragazzi, dai 10 ai 16 anni, sup yoga. «Inoltre – continua Calabrese - diverse associazioni sportive hanno già confermato lo svolgimento di incontri yoga, fitness, walking, spada giapponese, corsi di difesa personale per donne, tai chi, crossfit e funzionale».

Spazio alle associazioni culturali che organizzeranno estemporanee di pittura, esibizioni di body painting, musica corale, musica e danze folkloristiche pugliesi e dal mondo, con stage di danza popolare, jam session. Anche la letteratura sarà protagonista con una biblioteca mobile e che proporrà attività di book crossing, reading, presentazioni di testi e incontri con gli autori. Ci saranno anche associazioni di disabili che avranno a disposizione uno spazio per lasciare le loro attrezzature. Niente da fare invece per l’area per la sosta dei camper che non è stata autorizzata.

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA