A Pane e Pomodoro quest’estate sarà attiva una palestra a cielo aperto. Sono iniziati ieri i lavori, a cura di Pfizer srl, per l’allestimento di un’area dedicata al fitness, come previsto dalla delibera di giunta che ha approvato l’adesione del Comune di Bari al progetto “Voltati, Guarda, Ascolta”, attraverso il quale l’azienda farmaceutica, da tempo impegnata nella campagna di sensibilizzazione sulle donne con tumore al seno metastatico, ha inteso donare alla città alcune attrezzature ginniche.

APPROFONDIMENTI BARI Torre Quetta prepara l'estate 2023: ecco i locali con cui è già stato stretto un accordo. E spunta l'idea del padel in riva al mare BARI San Girolamo, svolta sul waterfront: al via l'iter per assegnare i cinque locali LO SPETTACOLO Red Bull Air Race, tuffi a Polignano a Mare in omaggio a Domenico Modugno

L'area in riva al mare



L’area sportiva sarà allestita in uno spazio di circa 130 metri quadri adiacente al pontile ovest della spiaggia e si comporrà di una superficie antitrauma su cui saranno posizionate una sport bike, una bici per braccia, un’ellittica, una panca sit up, delle pedane di equilibrio, una pressa gambe e pull up.

«Siamo grati che Pfizer abbia scelto di investire nella nostra città secondo la logica della palestra a cielo aperto che da tempo, come amministrazione, stiamo perseguendo - commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - dotando i giardini e le piazze, ma anche piccoli spazi pubblici informali, di attrezzi ginnici, percorsi calistenici e tavoli da ping pong. La donazione della casa farmaceutica arricchirà l’offerta sportiva di Pane e Pomodoro, che resta uno degli spazi più amati dai baresi e maggiormente frequentato dai turisti, integrandosi perfettamente con il percorso calistenico esistente».

I playground in città



Negli ultimi anni il Comune di Bari ha implementato i playground in città. «Abbiamo registrato – ha detto ancora Petruzzelli - un aumento significativo dei numeri di chi pratica sport, in tutte le ore del giorno e con qualunque condizione meteo, e di chi impartisce lezioni di fitness all’aperto, con evidenti benefici in termini di salute dei cittadini di ogni fascia di età. Per questo siamo al lavoro con gli uffici comunali per incrementare ulteriormente i playground e le aree attrezzate per lo sport, partendo dai quartieri periferici della città».

E proprio nella giornata di ieri l’amministrazione ha predisposto gli atti di gara per l’accordo quadro da 5 milioni di euro per la realizzazione di nuovi playground. L’obiettivo principale degli interventi previsti è quello di invogliare i giovani a praticare sport, «dando loro l’opportunità di disporre di impianti ad accesso libero che consentano l’aggregazione e la socializzazione nel nome di un comune interesse sportivo, così da contrastare la sedentarietà, gli stili di vita poco salubri e pericoli diffusi, soprattutto negli ambiti sociali delle periferie più degradate», si legge nella determina.

Gli interventi previsti



«In questo 2023 inizieremo con il primo milione di euro che utilizzeremo per sistemare nuovi arredi e campetti soprattutto nelle periferie – continua ancora Petruzzelli – non abbiamo ancora a disposizione l’elenco dei futuri playground ma l’intenzione è di privilegiare, questa volta, quartieri come Santo Spirito, Palese, Carbonara, Ceglie e Loseto, interessati in minor misura dalla realizzazione dei primi playground cittadini».

La progettazione degli interventi dovrà garantire qualità architettonica, tecnico-funzionale e di relazione nel contesto urbano e territoriale; limitato consumo di suolo; rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali, nonché degli altri vincoli esistenti; risparmio ed efficientamento energetico, nonché valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche e, non ultimo, rispetto delle disposizioni tipologiche, dimensionali, caratteristiche e specifiche delle federazioni competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA