Sei nuove sale operatorie al San Paolo, strutture moderne e sicure Emiliano: «Ora tagliamo le liste d’attesa»

Sei nuovissime sale operatorie, tutte attrezzate con dispositivi all’avanguardia e con adeguati spazi di supporto, per garantire massima sicurezza ed efficienza alle attività chirurgiche. E’ il risultato finale dei lavori di adeguamento del blocco operatorio dell’ospedale San Paolo, inaugurato ieri e costato cinque milioni di euro provenienti da fondi concessi dalla Regione nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, interventi di adeguamento della rete ospedaliera alle normative antincendio”.

Le nuove strutture

I lavori sono stati portati avanti senza interrompere le attività chirurgiche della struttura, perfino in periodo di Covid, quando il San Paolo è stato in prima linea nell’emergenza sanitaria.

L’apertura arriva al termine di un complesso percorso progettuale curato dall’area Gestione tecnica, partito ad aprile 2019 e suddiviso in due fasi, la prima delle quali ha comportato l’attivazione, a settembre 2020, della nuova area di Emodinamica e delle prime due sale operatorie rinnovate e dedicate all’ortopedia. A luglio 2021 è invece cominciata la seconda fase con i lavori che hanno interessato altre quattro sale operatorie, terminate a dicembre 2022 ed entrate nella piena operatività a febbraio di quest’anno.



«Adesso questo ospedale potrà dare un ulteriore contributo alla riduzione di tutte le liste di attesa che in questo momento si stanno producendo – dice il governatore Michele Emiliano -. Abbiamo inaugurato sale operatorie che sono già operative, mi auguro che adesso il progresso di questo ospedale possa crescere ulteriormente».



Gli interventi hanno riguardato il rifacimento di tutti i rivestimenti delle pareti e dei pavimenti, i controsoffitti, la realizzazione dei nuovi impianti di condizionamento, elettrico e illuminante, l’impianto idrico, antincendio, di allarme e dei gas medicali. Oltre che l’installazione di nuove porte interne e nuovi infissi esterni, la realizzazione di ambienti adeguati e l’installazione di attrezzature e servizi per le sale operatorie (sale strumenti sterili, sale preparazione e attrezzature ortopedia, sala centralizzata di sterilizzazione, sala risveglio e monitoraggio) e per il servizio di Emodinamica, dotato adesso di due angiografi di ultima generazione. Contemporaneamente è stata realizzata la nuovissima lounge room, annessa proprio al servizio di Emodinamica. Una struttura di nuova concezione dedicata all’accoglienza, preparazione e monitoraggio dei pazienti destinati a interventi programmati, eseguibili in unica giornata e senza ricovero in reparto. Con l’obiettivo di rendere più confortevole il tempo di attesa e di incrementare sia la sicurezza sia la privacy. Nell’occasione Emiliano ha precisato che «le liste di attesa negli ospedali pugliesi al momento sono fra le migliori in Italia. Questo non vuol dire che non ci siano disagi per i pazienti, ma le nuove sale operatorie, come quelle che abbiamo inaugurato, consentiranno alle equipe di alternarsi senza particolari problemi».



Da parte sua, il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ricorda che «le attività delle chirurgie dell’ospedale San Paolo solo riuscite a proseguire anche durante la pandemia. Nel corso del 2022 abbiamo avuto poi un grande slancio, superando i volumi pre pandemici, cioè quelli relativi al 2019. Questo nuovo blocco contribuirà a migliorare ulteriormente la situazione, ci aspettiamo quindi ancora una crescita quest’anno».

Con l’obiettivo di accorciare ancora di più le liste di attesa: «Queste sale – conclude Sanguedolce - garantiranno maggiore sicurezza e gli interventi giornalieri potranno crescere fra il dieci e il venti per cento».

