Ocean Viking in navigazione verso il porto di Bari: 29 i migranti salvati dopo un viaggio di 5 giorni con mare agitato/Il video

E' previsto domani mattina - 23 aprile - l'arrivo nel porto di Bari della nave Ocean Viking, con a bordo 29 migranti. La nave dovrebbe attraccare attorno alle 8.00, ma l'orario di arrivo è legato alle condizioni meteo e potrebbe, quindi, subire modifiche. L'attracco è previsto alla banchina 14 del porto di Bari.

Una traversata con mare in pessime condizioni

Secondo quanto riferito sulla propria pagina Facebook dalla ong Sos Mediterranée Italia «l'imbarcazione in vetroresina su cui» i migranti «affrontavano il mare agitato» era in navigazione «da 5 giorni, alla deriva in zona Sar maltese».

Intercettati al largo della costa maltese

Ventinove persone sono state tratte in salvo dall'equipaggio dell'Ocean Viking. Erano in mare già da cinque giorni su un'imbarcazione in vetroresina in balia delle onde, alla deriva in zona Sar maltese. A segnalare il barchino era stato Alarm Phone. «Sono passate 20 ore tra il momento del primo allarme e quello in cui l'Ocean Viking ha trovato l'imbarcazione in pericolo - denuncia Sos Mediterranee -. Eppure, nonostante fossero a conoscenza della situazione, le autorità marittime non hanno soccorso le persone lasciate in balia di tutti gli elementi«. Mentre il team della nave umanitaria stava procedendo al soccorso, spiegano dall'ong, »un elicottero maltese sorvolava il gommone e una motovedetta italiana era presente sulla scena, senza che nessuno dei due mezzi fornisse assistenza nelle ricerche né supportasse il coordinamento».